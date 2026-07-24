Omar García Harfuch confirmó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció a 55 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde la conferencia mañanera del 24 de julio de 2026, García Harfuch señaló que los 55 señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, ya contaban con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) promovidas por la UIF.

UIF denunció a integrantes del CJNG antes de la sanción de la OFAC: Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch la UIF ya había presentado las denuncias correspondientes contra 55 integrantes del CJNG ante la FGR, incluso antes de las sanciones establecidas por la OFAC.

Se trata de:

39 personas físicas

16 personas morales

“Fueron 55 sujetos. Son 39 personas físicas y 16 personas morales, la UIF denunció. Antes de la designación de OFAC, ya tenía la UIF denunciado en FGR a estas mismas personas” Omar García Harfuch

Asimismo, resaltó que la OFAC, institución del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se coordinó y planeó con la UIF las sanciones impuestas antes de hacerlas públicas, “con el fin de que sea una acción conjunta”.

“Es importante decir que OFAC se coordina y planea con UIF las designaciones con antelación con el fin de que sea una acción conjunta” Omar García Harfuch

Asimismo, resaltó que los 55 sujetos sancionados por la OFAC están relacionados con el CJNG, según información de Estados Unidos.

Cabe recordar que el 23 de julio la OFAC sancionó a dichos sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del CJNG, entre ellos: