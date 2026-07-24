Ronald Johnson destacó la estrategia del presidente Donald Trump contra los cárteles, luego de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones al CJNG dirigidas a personas y empresas vinculadas al grupo.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informara la mayor acción realizada hasta ahora contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las medidas alcanzan a más de 50 personas y entidades mexicanas, entre ellas Juan Carlos González, identificado como presunto nuevo líder del grupo criminal tras la muerte del Mencho.

Ronald Johnson destaca sanciones de Estados Unidos contra CJNG

El embajador Ronald Johnson expresó su respaldo a Donald Trump y la estrategia de Estados Unidos contra cárteles mexicanos.

Esto, luego de que el Departamento del Tesoro publicara el nuevo organigrama del CJNG tras la muerte del Mencho, así como las más de 50 entidades sancionadas por vínculos con el grupo criminal.

“La mayor designación de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha”, destacó Ronald Johnson vía X.

“Donald Trump está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles. Sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas.” Ronald Johnson

Ronald Johnson sobre sanciones al CJNG (@USAmbMex)

Tesoro de Estados Unidos busca debilitar las finanzas del CJNG

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el presidente Trump ha sido claro al señalar que los cárteles considerados organizaciones terroristas serán desmantelados.

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones golpean a dirigentes, operadores financieros y redes criminales utilizadas para sostener actividades como el tráfico de fentanilo.

La dependencia sostuvo que el CJNG mantiene operaciones internacionales y obtiene recursos mediante esquemas de lavado de dinero, robo de combustible, contrabando y fraude inmobiliario.

Las designaciones fueron emitidas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir el narcotráfico internacional y sancionar a organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la OFAC ha impulsado cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades relacionadas con distintos grupos criminales transnacionales.

El Gobierno de Estados Unidos explicó que utiliza un enfoque basado en redes para afectar simultáneamente a líderes, facilitadores, testaferros y colaboradores de las organizaciones delictivas.

La operación fue coordinada con el FBI, DEA, HSI, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fortalecer las investigaciones financieras.