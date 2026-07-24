Omar García Harfuch, reveló que Valentín Lavín Romero estaría vinculado con los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho.

Desde la conferencia mañanera del 24 de julio de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que una de las investigaciones previas al alcalde de Temoac está relacionada con dichos homicidios.

De acuerdo con Omar García Harfuch, las investigaciones respecto a dichos asesinatos iniciaron con la denuncia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que señaló directamente a Valentín Lavín.

Valentín Lavín era investigado por los asesinatos de Samir Flores y Sandra Rosa Camacho

Omar García Harfuch confirmó que Valentín Lavín era investigado desde marzo pasado por los homicidios de:

Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019

Sandra Rosa Camacho, asesinada el 26 de marzo de 2026

“Lamentablemente son estos dos hechos con los que está relacionado el alcalde, donde fue denunciado, los homicidios de Samir Flores Soberanes y de Sandra Rosa Camacho Flores” Omar García Harfuch

El titular de la SSPC, reveló que fue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala quien exigió la investigación contra Valentín Lavín como presunto autor intelectual de los homicidios de los activistas.

“El 30 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas…se le señalaba por su autoría intelectual” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch resaltó que “lamentablemente son estos dos hechos con los que está relacionado el alcalde”.

Además, resaltó que la línea de investigación de esos homicidios la lleva la Fiscalía General del Estado de Morelos.