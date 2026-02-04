Samir Flores fue un activista ambiental que dedicó su vida a defender los recursos naturales de su región ante megaproyectos energéticos. Sin embargo, en el 2019, fue asesinado a tiros afuera de su hogar, crimen por el que se sigue exigiendo justicia.

¿Quién fue Samir Flores?

Samir Flores Soberanes fue un campesino, comunicador comunitario y activista mexicano de origen indígena náhuatl, conocido por su labor en la defensa del medio ambiente, la tierra y los recursos de su comunidad en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos.

Samir destacó por su activismo contra proyectos de energía que consideraba dañinos, particularmente el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluía una planta termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto.

¿Qué edad tenía Samir Flores?

Samir Flores nació el 2 de agosto de 1982 y fue asesinado el 20 de febrero del 2019, por lo que tenía 36 años al momento de su muerte.

¿Samir Flores tuvo esposa?

Sí, Samir Flores estaba casado con Liliana Velázquez, quien continuó con la lucha comunitaria tras el asesinato de su esposo.

¿Qué signo zodiacal era Samir Flores?

Por haber nacido el 2 de agosto, su signo zodiacal era Leo.

¿Samir Flores tuvo hijos?

Sí, Samir Flores tuvo cuatro hijos: tres mujeres y un hombre, de quienes se desconocen más detalles.

¿Qué estudió Samir Flores?

No existen datos sobre los estudios de Samir Flores; sin embargo, su formación fue principalmente comunitaria y orientada al activismo local, desde su experiencia como campesino, comunicador y defensor de los recursos de su comunidad.

¿En qué trabajó Samir Flores?

Samir Flores desarrolló su vida profesional y activismo en varias áreas, destacando: