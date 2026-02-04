El activista Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019; siete años después inicia el juicio contra el único detenido por el caso.

Familiares de Samir flores denuncian que el juicio contra el presunto asesino del activista ha tenido una decena de aplazamientos.

Juicio por el asesinato de Samir Flores ya tiene fecha

A casi una década del asesinato de Samir Flores, se determinó que el juicio contra el presunto asesino material del activista inicia el 16 de febrero.

El caso tendrá cuatro audiencias y se espera que finalice el 20 de febrero, día en el que se cumplen 7 años del homicidio de Samir Flores.

Samir Flores, activista asesinado en Morelos (BBC)

Autoridades solo han detenido a uno de los presuntos autores materiales , pero las investigaciones siguen sin definir al autor intelectual del asesinato.

El homicidio de Samir Flores ha tenido cuatro líneas de investigación, ya que el activista era de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos.

Según reportes, el día que murió Samir Flores salió de su casa para negociar un espacio publicitario en la radio comunitaria que había fundado.

Tres hombres lo arrastraron a una zona oscura y le dispararon cuatro veces, dos de los disparos fueron en la cabeza.

Activistas de la comunidad indígena exigen justicia para Samir Flores

Samir Flores era originario de Amilcingo, ubicado en el municipio de Temoac, Morelos.

Activistas de Amilcingo organizan una marcha el viernes 20 de febrero, aniversario luctuoso de Samir Flores, para exigir justicia.

Dicha movilización iniciará a las 8:30 de la mañana en la casa de Samir Flores, quien es recordado por defender los recursos de la comunidad como el agua y la tierra.

Samir Flores se destacó por luchar por los derechos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, Liliana Velázquez, viuda de Samir Flores, reveló a El País que hasta la fecha no han detenido al autor intelectual del homicidio del también ambientalista por la desaparición de un testigo.