Homero Figueroa Meza, alias La Tripa, fue detenido en Cholula, Puebla, a quien se le señala del asesinato del líder ambientalista Samir Flores en Morelos, anunció Omar García Harfuch.

Además señalarlo como presunto asesino de Samir Flores, autoridades del Gabinete de Seguridad lo señalan como líder del grupo delictivo Comando Tlahuica, con presencia en diversos municipios del estado de Morelos:

Ayala Cuautla Jaltenco Yecapixtla Zacualpan

Las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron también de la detención de una mujer, medios de comunicación la identifica como Sandra León Varo, de 33 años.

Detienen a La Tripa por extorsión; también lo señalan por el homicidio de Samir Flores en Morelos

A La Tripa, de 47 años, se le decomisó un arma corta, una identificación falsa, dosis de drogas como marihuana y cristal, y un vehículo.

El operativo en el que detuvieron a las dos personas se dio en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

A Homeron Figueroa Meza lo relacionan con delitos como homicidio y extorsión, por lo que su detención, de acuerdo con las autoridades, es parte de las acciones de construcción de paz y combate a la impunidad.

La Tripa, líder de Comando Tlahuica, es detenido en Cholula

El Gabinete de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch informó que la detención se dio gracias a una denuncia ciudadana y trabajos de inteligencia para conocer los movimientos de Homero Figueora Meza.

La Tripa y su acompañante viajaban en un auto en Cholula, Puebla, cuando fueron detenidos aunque la zona de influencia de su célula delictiva se encuentra en Morelos.

ambas personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.