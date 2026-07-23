Tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informaron que reforzarán la seguridad en el municipio de Temoac.

El Secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, detalló que se activó un dispositivo de protección que involucra a corporaciones federales, estatales y municipales.

Activan sesión permanente en Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero

En conferencia de prensa, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos anunció la instalación de una sesión permanente por el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero.

Este esfuerzo conjunto tiene como prioridad la estabilización y vigilancia de los límites de Temoac, asegurando una fuerte presencia por parte de las fuerzas de seguridad de las tres órdenes de gobierno.

Edgar Maldonado indicó que mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supervisan los patrullajes preventivos y las tareas de inteligencia que se desarrollan en Temoac.

Simultáneamente, la Fiscalía de Morelos anunció el despliegue de peritos y especialistas para procesar las evidencias recolectadas, iniciando los protocolos necesarios para el esclarecimiento del crimen.

Atacan a balazos a Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos (Redes sociales)

En este sentido, afirmaron que agotarán todos los recursos legales y líneas de investigación para capturar a los responsables del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero.

Mediante el seguimiento continuo en la mesa de trabajo, se pretende evaluar cada avance y ajustar las acciones de seguridad de manera dinámica.

Eso priorizando en todo momento la protección, la paz y el bienestar de los habitantes de Temoac ante este hecho que desafió a la gobernabilidad de la región.