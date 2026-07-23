La senadora Juanita Guerra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que Valentín Lavín Romero sufrió de amenazas y un atentado antes del ataque donde perdió la vida.

En entrevista para Azucena Uresti, la senadora Juanita Guerra recordó que el alcalde de Temoac, Morelos, fue víctima de otros ataques durante su trayectoria política.

Valentín Lavín Romero fue amenazado antes del ataque donde fue asesinado

La senadora recordó que el alcalde Valentín Lavín Romero recibió amenazas y atentados previos al ataque ocurrido en el Ayuntamiento de Temoac, donde fue asesinado.

La senadora por el PVEM recordó que Lavín Romero fue alcalde en 2018 por el Partido Encuentro Social, momento en el que tuvieron que cerrar una clínica “por temas de extorsión”.

En este sentido, lamentó que la extorsión haya incrementado en la región oriente de Morelos; por ello, exigió a las autoridades estatales mostrar resultados ante la inseguridad en el estado, así como justicia por los homicidios como el del alcalde Valentín Lavín Romero.

El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado el pasado 22 de julio cuando un grupo de hombres armados ingresó al Palacio Municipal en una motocicleta para dispararle.

Atentados y amenazas a Valentín Lavín Romero; su familia fue asesinada en 2018

Durante su gestión como alcalde de Temoac en 2018, Valentín Lavín Romero sufrió un ataque armado mientras circulaba sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura del municipio de Jantetelco.

El ataque ocurrió el 31 de enero de 2018 cuando el alcalde fue atacado a balazos mientras iba acompañado de su esposa; a pesar de que resultó herido, logró salir de este atentado.

Meses después, en septiembre, familiares del alcalde fueron atacados con armas de fuego donde su madre, hermana y sobrina murieron.

El ataque señaló que las mujeres familiares del ataque se encontraban dentro de su domicilio cuando hombres armados abrieron fuego en el predio ubicado en la calle 16 de septiembre de Huazulco.