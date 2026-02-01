Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos sufrió un ataque armado en la carretera México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil Valentín Lavín Romero resultó lesionado, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital.

Durante la tarde de este sábado 31 de enero se reportó que el alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos, alrededor de las 15:29; testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con medios locales, Valentín Lavín Romero iba acompañado de su esposa a bordo de una camioneta cuando fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Los hombres comenzaron a dispararle a Valentín Lavín Romero en la gasolinera conocida como El Faro.

Valentín Lavín Romero fue atendido en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para atención médica especializada.

Reportan que el alcalde de Temoac se encuentra fuera de peligro y apuntan de manera preliminar que recibió un impacto de bala en la cadera.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, elementos de seguridad pública de diversos municipios, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos.

La zona fue resguardada por fuerzas de seguridad, mientras que se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables de la agresión.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas y las autoridades no han emitido un comunicado oficial que indique los motivos del ataque o el estado de salud del alcalde.