Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México calificó de “cobarde agresión” los hechos ocurridos la noche del 30 de agosto de 2026 en Ojocaliente, Zacatecas, frente a la comandancia de la Policía Municipal.

Con ello, Harfuch informó que tras el despliegue y análisis de los elementos de seguridad se pudo identificar y detener a tres implicados en los hechos de Ojocaliente.

Por lo que el 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N” señalado como el “responsable principal de la colocación de artefactos explosivos improvisados” en la comandancia municipal.

Además de que durante la detención del responsable principal, Juan Pedro “N”, el secretario Harfuch precisó que se le aseguró una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de drogas, un teléfono, 22 artefactos poncha llantas y un vehículo.

Asimismo, Harfuch también reveló la detención de dos personas más implicadas en la “cobarde agresión” en Ojocaliente: Miguel “N” e Hipólito “N”, ambos relacionados con una célula delictiva con operación en Aguascalientes y Zacatecas, son señalados de vigilar la zona para realizar el ataque.

Investigaciones en Ojocaliente no se han cerrado: Harfuch

Tras precisar detalles sobre la “cobarde agresión” en Ojocaliente, el secretario de seguridad federal, Harfuch dijo que las investigaciones aún no se han cerrado en Zacatecas.

Pues aún se busca dar con más implicados, como las personas que se ocuparon para el traslado y colocación del vehículo, con el fin de detener a todos los responsables.

“Esta no es una investigación terminada, se está apoyando en todo a la Fiscalía de Justicia hasta detener a todos los responsables y detener a las células delictivas que generan violencia”. Harfuch

A lo que una de las líneas de investigación se sitúa en la lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico, por lo que se profundizan las investigaciones.

En más detalles de los hechos, de acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía del Estado de Zacatecas, Harfuch preciso que se estima que fueron 200 kg de material explosivo, lo que provocó:

11 lesionados

11 viviendas afectadas

53 viviendas con daños menores

15 vehículos afectados

Tras los hechos y por instrucciones de la presidenta, Harfuch dijo que se fortaleció la seguridad en el estado de Zacatecas en coordinación con las autoridades locales del estado.