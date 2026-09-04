Claudia Sheinbaum defendió públicamente el patrimonio de Carlos Ulloa, actual titular de Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.).

Lo anterior, luego de que Carlos Ulloa fuera señalado por presuntamente haber comprado de contado al menos 2 departamentos de lujo por un valor total de 22 millones de pesos.

“Es legal”: Sheinbaum sobre patrimonio de Carlos Ulloa, titular de Birmex

Durante su visita al estado de Morelos, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos realizados en contra de Carlos Ulloa.

La presidenta defendió al titular de Birmex, asegurando que todo el patrimonio que posee es completamente legal.

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Según indicó Claudia Sheinbaum, Carlos Ulloa sí incluyó dichos departamentos de lujo en la declaración patrimonial presentada ante las autoridades correspondientes.

Con esto, la titular del Ejecutivo nacional rechazó los señalamientos en contra de Carlos Ulloa, que ponen en duda el origen de los 22 mdp que costaron ambas propiedades.

Según los señalamientos, se trataría de un departamento por el que el titular de Birmex pagó 7.5 mdp, así como otra propiedad de lujo con un valor de 15 mdp.

La presidenta Sheinbaum no manifestó si estas acusaciones se convertirán en alguna investigación contra Ulloa, con el fin de determinar el origen del dinero con el que compró ambos departamentos.