Claudia Sheinbaum, presidenta de México condenó el ataque con coche bomba en Zacatecas, ocurrido la noche del domingo 30 de agosto frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

“Por supuesto condenamos y se investiga a fondo, incluso ya hay detenidos”, dijo Sheinbaum sobre este caso que considera aislado pero que continúa en investigación.

Asimismo, Sheinbaum dijo que ya se ha pedido a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar completamente lo se sabe hasta ahora y conforme las investigaciones sobre el caso de ataque con coche bomba en Zacatecas.

Por lo que durante las siguientes conferencia de la semana tanto Segob como el Gabinete de Seguridad informarán más al respecto.

Jueves y viernes habrá más información sobre ataque con coche bomba en Zacatecas: Sheinbaum

Ante los avances en las investigaciones sobre el ataque con coche bomba en Zacatecas, la presidenta Sheinbaum dijo que se presentarán detalles del caso por parte de la Segob y el Gabinete de Seguridad.

Por lo que en la mañanera del jueves 3 de septiembre, vendrá Segob para dar información del ataque con coche bomba en Zacatecas.

Mientras el día viernes 4 de septiembre desde Zacatecas, estado donde los hechos del ataque con coche ocurrieron será para el Gabinete de Seguridad siga dando más información sobre los hechos y detenidos.

“En Zacatecas va estar el Gabinete de Seguridad, el viernes se podrá informar de manera directa en Zacatecas”, concluyó la mandataria Sheinbaum.