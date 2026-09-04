La propuesta de reforma constitucional que busca exigir nacionalidad única para ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo en México generó reacciones entre organizaciones binacionales.

La iniciativa que plantea exigir la renuncia a otra nacionalidad para acceder a residencia, gubernaturas y jefatura de gobierno, parte de una premisa que consideramos equivocada: Que tener dos nacionalidades implica tener dos lealtades incompatibles. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, advirtió que la doble nacionalidad no debe interpretarse como una señal de deslealtad ni convertirse en un criterio de exclusión política.

A su juicio, la iniciativa envía un mensaje que podría afectar a millones de mexicanos que viven en el extranjero y mantienen vínculos económicos, culturales y familiares con el país.

Larry Rubin: iniciativa contra la doble nacionalidad afecta a las familias binacionales

Larry Rubin enfatizó el 3 de septiembre de 2026 que el mensaje político contra la doble nacionalidad es mucho más amplio y que afecta a 38 millones de personas de personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos.

En ese sentido, el presidente de American Society of Mexico ostuvo que los hijos de connacionales en Estados Unidos, cuentan con doble nacionalidad por derecho.

Decirles a los connacionales en el extranjero, que esa condición los hace sospechosos de deslealtad es mandar un mensaje contrario a la integración que México necesita. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico

Por este motivo, Larry Rubin propone consultar con expertos constitucionalistas, organizaciones de mexicanos en Estados Unidos y otras regiones del mundo antes de legislar la iniciativa de nacionalidad única.

Además, puntualizó que las reglas sean objetivas y modernas de conflicto de interés, así como transparencia patrimonial para los aspirantes.

Larry Rubin: Tener otro pasaporte no representa motivos de injerencia

El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, explicó que tener otro pasaporte es un acto que no tiene que ver con deslealtad, por lo que ningún ciudadano representa a otro país.

En ese sentido, advirtió que descartar a un ciudadano porque tenga una o más nacionalidades equivale a calificar a casi 60 millones de ciudadanos como “desleales”.

Yo creo que es desleal el funcionario que no sea transparente y que sea corrupto, que esté aliado al crimen organizado, pero el hecho de que un ciudadano tenga doble nacionalidad, no los hace desleales. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico

Bajo este contexto, el presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, advirtió que a los funcionarios públicos con doble nacionalidad se les debería juzgar por ser partícipes de actividades ilícitas.

En este mundo que está cada día más integrado, el hecho de que una persona pueda acceder a otra nacionalidad sea europea, estadounidense, es una oportunidad muy buena. La lealtad no se mide a partir de que un ciudadano tenga dos o más pasaportes. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico

Finalmente, Larry Rubin consideró que “castigar” a casi 60 millones de mexicanos en el extranjero por tener doble nacionalidad es un grave error, por lo que reiteró su llamado a legisladores en la Cámara de Diputados a analizar a conciencia la iniciativa de reforma que tienen en sus manos.