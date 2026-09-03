A más de un año de la caída de la estatua de Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos, promueven amparo para su reinstalación.

El abogado Roberto Gil solicitó una medida legal para permitir el acceso de maquinaria pesada y equipo para levantar y arreglar la réplica del exPresidente de México, la cual se encuentra en el suelo tras ser derribada por la caída de un árbol a causa de fuertes lluvias.

La medida deriva de la nula respuesta de Elisa Lemus Cano, directora del Complejo Cultural Los Pinos, así como de Secretaría de Cultura.

En declaraciones para Grupo Fórmula, Roberto Gil explicó que el propósito es requerir una respuesta a la petición que se hizo desde hace tiempo.

“No me ha contestado nada. Es un silencio sepulcral”, dijo refiriéndose a Elisa Lemus Cano, quien a finales de julio de 2025, se comprometió a levantar la obra elaborada por Ricardo Ponzanelli.

En su momento, la funcionaria aseguró que la pieza tiene un valor histórico al formar parte del acervo del lugar.

“Nuestro trabajo es salvaguardar el espacio y las obras que se tienen aquí, tanto el mobiliario, las estatuas, las casas, etcétera. Nos mantenemos muy al margen de cualquier posición política”, dijo. Elisa Lemus Cano. Directora del Complejo Cultural de Los Pinos

Costos para la reinstalación de estatua de Felipe Calderón, serán cubiertos por particulares

Roberto Gil indicó que los costos para la reinstalación de la estatua de Felipe Calderón, quien actualmente tiene 64 años, serán cubiertos por fondos privados y no del Gobierno de México.

“Todos los gastos correrán de fondos privados a través de aportaciones que distintas personas harán de manera transparente. Necesitamos autorización para la reconstrucción y levantamiento, también permisos y licencias, todo lo que se requiera” Roberto Gil. Abogado

Tales declaraciones generan dudas y críticas ante la nula respuesta de la Secretaría de Cultura por iniciar los trabajos de reinstalación.

Versiones sugieren que el abandono de la pieza es un descuido del patrimonio público, incluso un acto de desprecio.