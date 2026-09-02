Como resultado de los trabajos de investigación, se confirmó la captura de Juan Pedro “N”, presuntamente implicado en el ataque con coche bomba a las afueras de una Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas.

Según la versión oficial, el detenido intentó huir al percatarse de las autoridades y, al ser arrestado, le incautaron drogas, explosivos, granadas, ponchallantas y cinco cargadores con munición.

Se informó que los datos de inteligencia han permitido establecer la posible participación de Juan Pedro en los hechos que dejaron 11 personas lesionadas en el municipio del estado de Zacatecas.

Juan Pedro es detenido por ataque en Ojocaliente (Especial)

Juan Pedro “N” intentó huir durante operativo por ataque en Ojocaliente

De acuerdo con las autoridades, Juan Pedro “N”, de 29 años y originario de Aguascalientes, intentó escapar cuando conducía un vehículo Nissan en Piedra Gorda, en Cuauhtémoc.

Juan Pedro “N” lanzó ponchallantas a las patrullas de los agentes, pero al no causarles daños, decidió huir a pie por una zona de cultivos, donde finalmente fue detenido.

Con su detención, se informó que aún continúan las labores de investigación y seguimiento para determinar las posibles responsabilidades de más involucrados.

En este operativo participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Juan Pedro es detenido por ataque en Ojocaliente (Especial)

Juan Pedro “N” fue detenido en posesión de explosivos y drogas

Tras la detención de Juan Pedro “N”, presunto implicado en el ataque con coche bomba, se le aseguraron:

Un explosivo artesanal tipo niple

Una granada de fragmentación

22 ponchallantas

5 cargadores abastecidos

Diversas dosis de sustancias con características de marihuana, metanfetamina y cocaína

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.