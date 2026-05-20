Omar García Harfuch negó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con protección federal.

“(Rubén Rocha) no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En conferencia de prensa del 20 de mayo de 2026 en Morelos, el secretario aclaró que Rubén Rocha tiene escoltas estatales, como corresponde por ley, pero no personal asignado por el gobierno federal.

Además, Harfuch desmintió versiones sobre una supuesta reserva de su ubicación, pues afirmó que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa y bajo resguardo de policías estatales.

Rubén Rocha no cuenta con protección federal, asegura Harfuch

Ante las investigaciones que autoridades de Estados Unidos abrieron en su contra, el 1 de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya pidió licencia para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa.

Tras ello se ha mantenido lejos del ojo público, por lo que han surgido distintas versiones a su alrededor, ante lo cual Omar García Harfuch aclaró, entre otros puntos, que el gobernador con licencia no tiene protección federal.

Cuestionado sobre el punto, Harfuch sentenció que la información con la que se cuenta, es que Rubén Rocha Moya sí tiene protección, pero es provista por policías estatales.

“Tiene policía estatal hasta donde tenemos entendido escolta corre a cargo del Estado como él es gobernador con licencia, pues cuenta con con un servicio de escolta, pero del estado. No tiene escolta por parte del gobierno federal” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Sobre ello, explicó que al ser un gobernador con licencia tiene asignado por ley a un equipo de escolta estatal, del que insistió, el gobierno federal no tiene ninguna participación.

Harfuch asegura que ubicación de Rubén Rocha no está reservada

Al negar que alguna instancia de seguridad del gobierno federal esté brindando protección a Rubén Rocha, Omar García Harfuch también rechazó las versiones sobre una supuesta reserva en torno a la ubicación del gobernador con licencia.

Sobre el punto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sentenció que el gobernador con licencia de Sinaloa sí se encuentra ubicable, e incluso afirmó que está en el mismo estado.

“El gobernador está en Sinaloa. Nno ha sido reservada su ubicación, está como al momento, está ahí en su estado” Omar García Harfuch

Así lo sentenció el funcionario federal en medio de las versiones que han circulado alrededor de la posibilidad de que haya escapado de Sinaloa en busca de evitar su detención y posible extradición hacia Estados Unidos.