La defensa de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna logró que seis funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar) comparecieran ante las autoridades como parte del caso de huachicol fiscal en su contra.

Epigmenio Mendieta, abogado de los acusados, señaló que la entrevista ministerial se realizó por orden judicial y se prolongó más de once horas.

Las declaraciones de los elementos de la Semar, que no estaban incluidas en la carpeta de investigación, aportaron información relevante para la defensa y podrían modificar el rumbo del proceso.

Defensa de los Farías Laguna obtiene comparecencias de personal de la Semar

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cumplió con el mandato judicial y permitió que la defensa encabezada por Epigmenio Mendieta entrevistara a los seis funcionarios por más de once horas.

Esta era una de las peticiones de la defensa debido a que había denunciado piedras en el camino para poder preparar la defensa de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna.

Además del ocultamiento de información por parte de la Marina, Epigmenio Mendieta, ha denunciado en múltiples ocasiones que el expediente le ha sido entregado incompleto, además de que se ha violado la presunción de inocencia de sus clientes.

Funcionarios de la Semar aportan importante información sobre caso de huachicol fiscal de los Farías Laguna

Epigmenio Mendieta dijo que las declaraciones de los seis funcionarios de la Marina se incluyeron a las investigaciones ya que no formaban parte de la carpeta de investigación y que resultó relevante para la defensa.

El personal entrevistado supuestamente sabía de las acciones de los integrantes de la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna.

Estos personajes habrían trabajado en la Oficialía Mayor y en la Aduana de Hermosillo, Sonora.