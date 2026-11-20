Morena formalizó la destitución de Nancy Nápoles Pacheco como consejera presidenta del partido en el Estado de México, tras concluir un procedimiento interno derivado de las investigaciones judiciales que enfrenta la exalcaldesa de Tenancingo.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al considerar que existen elementos suficientes para aplicar sanciones partidarias mientras continúa el proceso legal en su contra.

El caso ha generado repercusiones tanto en el ámbito político como judicial, al involucrar acusaciones relacionadas con una presunta simulación de secuestro y posibles afectaciones al erario municipal de Tenancingo.

Nancy Nápoles Pacheco (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Morena destituye a Nancy Nápoles Pacheco del cargo de consejera presidenta en el Edomex

En seguimiento al proceso que abrió contra Nancy Nápoles Pacheco, la CHNJ de Morena informó que resolvió cancelar su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

En su comunicado, el órgano partidista señaló que la sanción que se le impone también implica que se le destituya del cargo de Consejera Presidenta en el Estado de México.

La Comisión, presidida por Alejandra Arias Medina, acreditó que la implicada se encuentra procesada penalmente por presunta simulación de secuestro y presunto desfalco al erario.

Por ello, el órgano resolvió que incurrió en conductas contrarias a las normas éticas, de probidad y unidad partidaria por actos que vulneran la equidad interna y por señalamientos públicos.

Finalmente, sostuvo que como en otros casos, no se encubre a nadie y mantiene su lucha contra la impunidad, por lo que actuará contra cualquier persona en sus filas que incurra en actos contrarios a sus principios.

Morena cancela afiliación a Nancy Nápoles Pacheco y la destituye del cargo de Consejera Presidenta en el Edomex (@PartidoMorenaMx)

Nancy Nápoles Pacheco fue destituida por este caso

La destitución de Nancy Nápoles Pacheco como consejera presidenta de Morena en el Estado de México se concretó debido al proceso judicial en su contra por el que incluso ya fue vinculada a proceso.

De acuerdo con lo asentado en el expediente CNHJ-MEX-374/2026, Nancy Nápoles Pacheco incurrió en conductas contrarias a las normas éticas, de probidad y unidad partidaria de Morena.

La ahora exconsejera presidenta del partido en el Estado de México fue vinculada a proceso por su participación en un caso de simulación de secuestro.

Según la Fiscalía mexiquense habría fingido su propio secuestro el 31 de mayo de 2026 para exigir un rescate de 40 millones de pesos, y así justificar un presunto desfalco municipal.

Por el caso se abrió un procedimiento interno en junio de 2026 y concluyó en noviembre con la cancelación definitiva de su afiliación al partido, tras no comparecer a la audiencia estatutaria del 25 de agosto.