La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, representa uno de los operativos más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en los últimos años en Sinaloa.

La detención se produjo en medio de una jornada de alta tensión marcada por enfrentamientos armados, bloqueos y un amplio despliegue de fuerzas federales en el municipio de Guasave.

Considerado un objetivo prioritario para las autoridades de México y Estados Unidos, el arresto del El Chapo Isidro provocó importantes repercusiones en la región y activó medidas de seguridad para proteger a la población.

Fausto Isidro Meza Flores habría sido detenido en Sinaloa (Especial)

La captura de “El Chapo Isidro” desató un fuerte operativo en Sinaloa

En una jornada marcada por enfrentamientos armados y bloqueos en el norte de Sinaloa, fuerzas federales lograron la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en el municipio de Guasave.

El detenido es identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los principales objetivos prioritarios para los gobiernos de México y Estados Unidos.

La aprehensión se concretó en el marco de un intenso despliegue interinstitucional que desencadenó balaceras, quema de vehículos y sobrevuelos de helicópteros militares en diversos sectores de la localidad.

Fausto Isidro Meza Flores, nacido el 19 de junio de 1982, cuenta con un amplio historial en las estructuras del narcotráfico en el noroeste de México.

#URGENTE | 🔴 CIRCULA VIDEO DE “EL CHAPO” ISIDRO



En medio de los enfrentamientos en Guasave, circula un video atribuido a Fausto Isidro Meza Flores: “Tranquilicen todo, por favor, ya”.



Ninguna autoridad ha confirmado la captura. pic.twitter.com/bLCaS0LRAc — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) November 21, 2026

Vinculado inicialmente a la organización de los Beltrán Leyva, tras su fragmentación consolidó su propia agrupación criminal con fuerte presencia en municipios como Guasave y Ahome.

El 4 de febrero de 2025, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Las autoridades de Estados Unidos lo acusan formalmente de conspiración para el tráfico internacional de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo, además de cargos por portación y uso de armas de fuego.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo especial en Guasave

El operativo federal desató situaciones de riesgo en las inmediaciones del malecón María del Rosario Espinoza, Guasavito y Callejones de Guasavito, donde habitantes reportaron detonaciones continuas e incendios de unidades.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, personal federal repelió agresiones de civiles armados, por lo que se activó un dispositivo de seguridad para contener la violencia y restablecer el orden público.

Durante las maniobras, aeronaves de las fuerzas armadas efectuaron disparos de disuasión sobre puntos estratégicos del municipio de Guasave.

Ante el peligro inminente, el director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio, junto con autoridades estatales, emitieron un llamado urgente a la población para mantenerse bajo resguardo en sus domicilios, evitar las zonas del conflicto y hacer uso de las líneas 9-1-1 y 089 en caso de requerir auxilio.

La situación provocó momentos de pánico entre la ciudadanía y derivó en la suspensión del encuentro de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán.

La detención de Fausto Isidro Meza Flores perfila uno de los golpes más significativos contra la delincuencia organizada en Sinaloa en los últimos años.