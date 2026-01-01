Las autoridades federales detuvieron a Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”, considerado un alto perfil del crimen organizado en Culiacán, durante un operativo desplegado en la capital de Sinaloa el 31 de diciembre 2025.

También conocido como “El Señor de la Silla”, Pedro Inzunza Noriega “El Sagitario” está acusado de ser el segundo al mando de la facción de Fausto Isidro Meza “El Chapo Isidro”, cabecilla de “Los Beltrán Leyva”.

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” fue remitido a la CDMX para enfrentar su proceso

Los primeros reportes refieren que la detención de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” se logró luego de que un Juez Federal otorgara una orden de cateo en un domicilio de la colonia Guadalupe, en el corazón de Culiacán.

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” (Especial)

Al interior de la vivienda fue asegurado Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” en compañía de otras tres personas; también se hallaron armas de fuego y dosis de droga.

Por lo anterior, los detenidos fueron trasladadas vía aérea por elementos de la Semar a la Ciudad de México (CDMX), donde quedarán a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La detención de “El Sagitario” ocurre un mes después de la muerte de su hijo Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre del 2025 en Sinaloa.

Fuentes federales señalaron que en este operativo participaron elementos de:

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).