Un operativo de seguridad en Guasave, Sinaloa, derivó en un enfrentamiento armado que provocó momentos de tensión entre la población y obligó a desplegar un amplio dispositivo de las fuerzas federales y estatales.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos del municipio de Guasave y generaron afectaciones a actividades públicas, además de movilizar a las autoridades para contener la situación.

Como medida preventiva, se emitieron llamados a la ciudadanía para mantenerse resguardada y evitar las zonas de riesgo, mientras continúan las acciones para restablecer la normalidad y esclarecer lo ocurrido.

🚨🚔| Momentos de pánico vivieron asistentes del juego de béisbol en #Guasave tras enfrentamientos a balazos en la ciudad así como incendio de vehículos. pic.twitter.com/xsllCMHDUW — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 21, 2026

Momentos de tensión se vivieron en Guasave tras enfrentamientos armados

Este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró un enfrentamiento armado y una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, Sinaloa, lo que desencadenó un despliegue de seguridad en la región.

Los hechos violentos se originaron tras un choque entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados, provocando detonaciones de arma de fuego e incendios de vehículos en diversos sectores urbanos, con especial concentración en las inmediaciones del Malecón.

A través de grabaciones difundidas en redes sociales, se observaron unidades en llamas y un helicóptero militar realizando disparos durante las maniobras operativas.

Ante la situación de riesgo, las autoridades del Grupo Interinstitucional se desplegaron en el municipio para trabajar en el restablecimiento del orden público.

Las autoridades desplegaron un operativo especial en Guasave luego de hechos violentos que alteraron el orden público en la ciudad. (Especial)

Piden a ciudadanía en Guasave resguardarse

El director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio, junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa), emitieron una alerta para exhortar a la ciudadanía a mantenerse resguardada en sus hogares, evitar las zonas afectadas y abstenerse de transitar por las vialidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa precisó que informará los resultados oficiales una vez que concluya el dispositivo de seguridad, e invitó a la población a utilizar las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089.

Las balaceras y los siniestros generaron momentos de pánico entre la población local y los asistentes a actividades en la ciudad.

Como consecuencia inmediata de estos eventos y para salvaguardar a los presentes, se confirmó la suspensión del partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán.