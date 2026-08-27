La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo una reunión de trabajo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y la coordinación interinstitucional.

Durante el encuentro en la Ciudad de México, la mandataria estatal destacó las acciones operativas y de inteligencia implementadas entre los tres órdenes de gobierno, enfocadas en el combate a la delincuencia organizada y la protección en carreteras.

Homicidios dolosos en Guanajuato caen 76% tras labores de inteligencia

Al abordar las cifras oficiales, Libia Dennise García enfatizó que el trabajo conjunto con las Fuerzas Federales ha permitido reducir en un 76% la incidencia de homicidios dolosos, así como un 21% el robo al autotransporte en carreteras.

La gobernadora reconoció la disposición de la Federación para encarar los retos en la entidad, destacando que el intercambio de información estratégica entre Estado, Municipios y Gobierno de México resulta clave para pacificar la región.

En ese sentido, precisó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 12.7 a 3.1 víctimas, consolidando una marcada tendencia a la baja en el estado.

Entre enero y julio de 2026, la estrategia conjunta reporta las siguientes cifras de impacto:

16 mil 877 personas detenidas.

9 mil 705 personas vinculadas a proceso penal.

4 mil 966 personas sentenciadas.

1,691 armas aseguradas (740 largas y 951 cortas).

1,083 vehículos recuperados o asegurados (600 motocicletas y 483 autos).

Más de 6.6 millones de dosis de droga incautadas (5.1 millones de cristal y 1.4 millones de marihuana).

Libia Dennise García y Omar García Harfuch refrendan alianza estratégica

La titular del Ejecutivo estatal explicó que estos resultados se deben al Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), donde convergen fuerzas federales y locales.

Como parte de sus acuerdos, se puso en marcha el Grupo Interinstitucional Especializado contra el Robo al Transporte, mecanismo permanente orientado a realizar patrullajes tácticos y prevención en tramos federales y estatales.

Dicho esquema permitió que, de enero a los primeros diez días de agosto de 2026, el robo a transporte de carga disminuyera un 21%, sumado a una caída del 32% en el robo de vehículos particulares en carreteras federales durante el primer semestre del año.

Finalmente, Libia Dennise García reiteró que la prioridad absoluta de su administración es la paz en los hogares guanajuatenses, por lo que reafirmó el compromiso de mantener la presencia operativa e inteligencia compartida al lado de la Federación.