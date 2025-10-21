La comisión para la Reforma Electoral se celebró este 20 de octubre de 2025 en la Cámara de Diputados; sin embargo, participantes acusaron falta de protocolos en la reunión.

En este encuentro estuvieron presentes integrantes de la comisión de la reforma política electoral de la presidencia de la República, así como la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sin embargo, destacó que no invitaron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ni a los coordinadores para participar en la comisión para la Reforma Electoral.

Acusan falta de protocolo en reunión de la comisión para la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados (Especial)

Asistentes acusan que no se presentó un protocolo en la reunión de la comisión para la Reforma Electoral

Se presume que la falta de protocolo en la reunión para la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados habría sido responsabilidad del presidente de la comisión, Víctor Hugo Lobo.

Dicho funcionario invitó únicamente a los integrantes de la comisión así como a Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, a pesar de que no forma parte de la comisión.

Por ahora, el Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, reconoció que todavía no existe proyecto o preproyecto de reforma electoral en México.

“Ese documento se va a realizar de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y también de los posicionamientos que, como el día de hoy, aquí hemos escuchado”, precisó Rosa Icela Rodríguez.