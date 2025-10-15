El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sumado diversas renuncias entre funcionarios de alto nivel, ahora la de su coordinadora de Comunicación Social, Carmen Urías.

De acuerdo con lo señalado, fue desde julio que en el INE se había señalado una reestructuración, por lo que la renuncia de Carmen Urías estaba prevista para ese momento.

Recientemente, el INE recibió alrededor de 970 solicitudes de retiro voluntario de parte del área administrativa y servicio profesional, esto con motivo de la próxima reforma electoral.

Carmen Urías renuncia como coordinadora de Comunicación Social del INE

Se notificó la renuncia de Carmen Urías, quien fungirá como coordinadora de Comunicación del INE hasta el 31 de octubre, tras presentar su baja ante la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Sin embargo, la renuncia de Carmen Urías de mencionaba desde julio, ya que se señalaba como una de las posibles bajas del INE, junto con otros funcionarios que sí dejaron el instituto.

Carmen Urías fungía como coordinadora de Comunicación del INE desde 2024, cuando Guadalupe Taddei la nombró encargada de despacho.

Sin embargo, ante la reestructuración del INE y la llegada de nuevos directivos, Carmen Urías se sumó a los casi mil trabajadores que han presentado su baja en este 2025.

De momento, Carmen Urías no se ha pronunciado sobre su renuncia en el INE, aunque se señaló que desde julio hasta la fecha, el tema de su salida había provocado tensiones.

Carmen Urías renuncia al INE (Carmen Urías vía X)

Renuncias en el INE: Carmen Urías es la quinta funcionaria de alto rango en irse

Aunado a los 970 retiros voluntarios y la renuncia de Carmen Urías, el INE ha recibido la baja de otros cuatro altos cargos en lo que va de 2025, las cuales comenzaron desde julio:

Giordano Garibay, ex titular de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Miguel Ángel Patiño, ex titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

María Elena Cornejo, ex directora Ejecutiva de Capacitación Electoral

Hugo Patlán Matehuala, quien fue encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

En ese momento, Guadalupe Taddei señaló la reestructuración en el INE que podría derivan en más renuncias, ya que señaló, se necesitaba un “análisis de las condiciones” para fortalecer áreas.