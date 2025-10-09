Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a la denuncia reactivada por el Órgano Interno de Control por su postura frente a la revocación de mandato de 2022.

En 2021, Claudia Zavala y otros consejeros del INE votaron a favor de que se pausara la revocación de mandato de AMLO por falta de presupuesto, por lo que ahora enfrentan una denuncia.

Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE, reactivó la denuncia contra los consejeros que votaron por detener la revocación de mandato del 2022, se trata de:

Claudia Zavala

Dania Ravel

Jaime Rivera

En entrevista con López-Dóriga, Claudia Zavala calificó de “vergonzoso” este proceso y dijo que el contralor Víctor Hugo Carvente se está adjudicando facultades que no le competen.

Claudia Zavala detalló que el Órgano Interno de Control del INE debe revisar el ejercicio de los recursos, que los consejeros cumplan con la ética, pero no se debe meter en sus votos.

Asimismo, Claudia Zavala aseguró que esta intervención del contralor pone un antecedente para que en el futuro se condicionen los votos de los consejeros del INE por temor a las sanciones.