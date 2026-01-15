La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las nuevas facultades de Guadalupe Taddei para designar a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) sin tener que consultar al Consejo General.

Con una mayoría de seis ministros, la SCJN determinó la validez del proyecto de la ministra María Estela Ríos, mediante el cual se propone dejar sin efecto la controversia constitucional que presentaron consejeros del INE.

Guadalupe Taddei (Cuartsocuro / Graciela López Herrera)

SCJN descarta controversia contra Guadalupe Taddei tras discusión

En su proyecto de resolución, la ministra María Estela Ríos expuso que las nuevas facultades de Guadalupe Taddei para designar funcionarios, constadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no vulneran la autonomía del INE.

Sobre esto, argumentó que “no se violenta la independencia ni la autonomía del INE“, puesto que “no se le permite a ningún otro poder inmiscuirse en la organización interna del Instituto Electoral”.

Sin embargo, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, junto con Giovani Figueroa Mejía, no respaldaron el proyecto al considerar que la controversia era procedente y se debía someter a análisis.

Pese a los desencuentros en el debate por las nuevas facultades de Guadalupe Taddei, finalmente la SCJN determinó descartar la controversia presentada por consejeros del INE.

Con su aprobación, Guadalupe Taddei podrá hacer nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin requerir autorización del Consejo, esto tras una reforma aprobada por Morena.