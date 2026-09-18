Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, confirmó que su esposo Carlos Manzo y la familia en general tenían cercanía con Alexis N, alias El Brilloso, vinculado a proceso por su asesinato.

La viuda de Carlos Manzo confirmó que el caso confirma una traición pues en algún momento fue cercano a su familia, incluidos a los pequeños hijos, e incluso recibió apoyo, cariño y oportunidades.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y oportunidades” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz confirmó que Carlos Manzo quiso rescatar a Alexis de la delincuencia

Alexis N, alias El Brilloso, “traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron al vida” dijo Grecia Quiroz al resaltar que apostaron por su futuro.

El Brilloso, detenido el 9 de septiembre, en Zapopan, Jalisco, era parte del chat en el que se planeó y se dieron instrucciones para el asesinato de Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan en Michoacán, cuestionó “¿Cómo se puede mirar a los ojos a una familia que te tendió la mano y después contribuir a destruirla?”.

Grecia Quiroz pide castigo ejemplar a Alexis por traición a Carlos Manzo

Grecia Quiroz pidió un castigo ejemplar para Alexis pues dijo no se puede normalizar que la solidaridad sea una desventaja que te lleve a la muerte sino siempre una virtud.

“Si su responsabilidad queda plenamente acreditada, que reciba todo el peso de la ley” porque México puede ser un país en el que ayudar y tener buen corazón se convierta en una acción peligrosa.

En varias partes de su post, Grecia Quiroz reiteró que Alexis fue el ejemplo de que Carlos Manzo quiso quitarle jóvenes a la delincuencia organizada.

Grecia Quiroz insistió a la presidenta Claudia Sheinbaum que interceda para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Carlos Manzo.