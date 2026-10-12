Grecia Quiroz convoca a marcha por la ‘justicia y la paz’ el 1 de noviembre, aniversario luctuoso de Carlos Manzo.
“México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad”Grecia Quiroz
La presidenta municipal de Uruapan convocó a una movilización nacional para visibilizar a las víctimas de violencia, desaparición e impunidad en México.
Grecia Quiroz convoca a marcha por la paz a un año del homicidio de Carlos Manzo
El 11 de octubre, Grecia Quiroz convocó a los mexicanos a una marcha por la justicia y la paz el próximo 1 de noviembre, a un año de la muerte de Carlos Manzo.
Grecia Quiroz expresó en un comunicado difundido en redes sociales, que la violencia alcanzó a las familias, quienes son víctimas de delitos como:
- Extorsión
- Desaparición
- Homicidio
Ante la ola de violencia que afecta al país, Grecia Quiroz pide a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente en una movilización para exigir justicia el próximo 1 de noviembre.
“El asesinato de Carlos Manzo constituye una herida profunda para Uruapan, Michoacán y para quienes compartieron su lucha; sin embargo, esta movilización no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él”Grecia Quiroz
El próximo 1 de noviembre se cumple un año del homicidio de Carlos Manzo, por lo que Grecia Quiroz pide recordarlo con una marcha para exigir justicia para las víctimas de violencia en México.
“Por ello se propone realizar el 1 de noviembre de 2026 una gran movilización nacional, simultánea, pacífica y ciudadana denominada ‘Marcha por la Justicia y la Paz’”Grecia Quiroz
La movilización será nacional, pacífica y con participación ciudadana para exigir justicia y paz.
Grecia Quiroz convoca a madres buscadoras a participar en la marcha pacífica
La marcha por la paz convocada por Grecia Quiroz tendrá lugar el próximo 1 de noviembre a las 10 a.m. en el Monumento a Lázaro Cárdenas en Uruapan, Michoacán.
Grecia Quiroz pidió el apoyo de diversos sectores y organizaciones civiles para que participen en la marcha por la justicia y la paz.
“Debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados: madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas y niños, periodistas, servidores públicos, policías, comunidades indígenas y rurales, y pueblo en general”Grecia Quiroz
La marcha convoca a las madres buscadoras, familias de personas desparecidas y transportistas, así como víctimas de extorsión.
Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 durante una celebración por el Día de Muertos.
Tras la muerte de Carlos Manzo, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan el 5 de noviembre de 2025.