Citlalli Hernández, secretaria de Organización Nacional de Elecciones de Morena y aspirante a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, criticó al gobierno de la demarcación, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, por un socavón en la zona de Tlatelolco.

“Cuando se gobierna para los likes, tarde o temprano se nota la ausencia de trabajo, de gobierno y de atención” Citlalli Hernández, integrante de Morena

La morenista dijo que el socavón en el que cayó un vehículo muestra la ausencia de trabajo y la ausencia de gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Critican que alcaldía Cuauhtémoc se gobierna para los likes

Tanto Citlalli Hernández como Cynthia López Castro, senadora de Morena y ex priísta, criticaron que se gobierne para likes.

Citlalli Hernández critica administración de Alessandra Rojo de la Vega (@CitlaHM/X)

Cynthia López Castro dijo que como vecina de Cuauhtémoc, exige a la alcaldía Cuauhtémoc que se haga responsable de arreglar el socavón de inmediato.

Ambas criticaron que la alcaldía Cuauhtémoc se está cayendo a pedazos y solo hacen tiktoks para asegurar que todo está bien, en referencia a Alessandra Rojo de la Vega.

Socavón Tlatelolco se habría generado por obras del IMSS

La caída de un auto color blanco se registró en eje 2 Norte Manuel González y calle Lerdo en la colonia Nonoalco Tlatelolco.

A pesar de que parte del automóvil quedó llantas arriba, no se registraron lesionados de gravedad, aunque el conductor de nombre Inocencio denunció atención tardía.

El conductor no habría visto el socavón que se habría hecho como parte de las obras del drenaje del Hospital 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hecho ocurrió el viernes 9 de octubre en el que los bomberos de la CDMX sacaron el vehículo con ayuda de una grúa.