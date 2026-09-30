La alcaldesa de Uruapan en Michoacán, Grecia Quiroz, responde a la advertencia del vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez ante posible arresto debido a la entrega de celulares de Carlos Manzo.

“En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier investigación que se conduzca conforme a derecho”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

A lo que Grecia Quiroz aseguró estar dispuesta a cooperar con la justicia; sin embargo, insistió en su preocupación sobre cómo se ha manejado la investigación en la Fiscalía de Michoacán por el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

“Lo que sí nos preocupa profundamente es la manera en que se ha llevado la investigación por el homicidio de Carlos. Hemos señalado públicamente inconsistencias, omisiones y decisiones que han generado serias dudas sobre la conducción de la carpeta”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras señalar Grecia Quiroz que las investigaciones en el caso de Carlos Manzo se han tergiversado al “buscar señalamientos contra personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero” y no a los responsables de los hechos del 1 de noviembre de 2025.

“Mientras las líneas de investigación que podrían esclarecer responsabilidades más amplias parecen no avanzar, resulta llamativo que una y otra vez se concentren esfuerzos en buscar señalamientos contra personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz pide nuevamente que FGR atraiga caso de Carlos Manzo

Ante un posible arresto por celulares de Carlos Manzo, la alcaldesa Grecia Quiroz volvió a pedir nuevamente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Carlos Manzo para una “investigación imparcial, profesional y transparente”.

“Por eso exigimos que la FGR atraiga la carpeta, porque queremos una investigación imparcial, profesional y transparente. Que se investigue todo, a todos y hasta donde tenga que llegar, pero que la justicia no sea utilizada para fabricar narrativas, perseguir políticamente o desacreditar un movimiento legítimo”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras señalar Grecia Quiroz que lo se busca en las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán del asesinato de su esposo Carlos Manzo es involucrarla.

“Yo tengo claro hasta dónde pueden intentar llevar esto: desde buscar mi inhabilitación hasta pretender involucrarme”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Pese a los señalamientos, Grecia Quiroz aseguró no tener nada que esconder “sí quieren investigarme, que lo hagan conforme a derecho”, apuntó.