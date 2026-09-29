Grecia Quiroz podría ser arrestada de seguir negándose a entregar los celulares de Carlos Manzo, advirtió el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez.

“Si persiste lo de no querer aportar los teléfonos celulares, obviamente va escalando las medidas de apremio”. Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán

El encargado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer en conferencia de prensa que se está enviando un nuevo requerimiento como establece la ley.

La alcaldesa de Uruapan no ha dado respuesta sobre este nuevo requerimiento que podría derivar en su arresto; sin embargo, en días recientes acusó que están buscando meterla a la cárcel.

Grecia Quiroz podría ser arrestada de no entregar los celulares de Carlos Manzo

Israel Vega Rodríguez dio a conocer que se enviará un nuevo requerimiento a Grecia Quiroz para que entregue los celulares de Carlos Manzo, como lo establece la ley.

Grecia Quiroz podría ser arrestada si no entrega los celulares de Carlos Manzo (Fiscalía de Michoacán)

Sin embargo, en caso de que Grecia Quiroz se niegue, las medidas de apremio seguirán escalando hasta su arresto o la apertura de una carpeta de investigación.

El vicefiscal rechazó que de momento Grecia Quiroz sea citada a declarar, aunque no se descarta este nuevo citatorio para ampliar su testimonio.

Este sería el segundo requerimiento que se entregará a Grecia Quiroz para que entregue los celulares de Carlos Manzo, por la importancia de obtener los dispositivos.

Esto para realizar distintas pruebas periciales a los celulares de Carlos Manzo, como la revisión de su cuenta de WhatsApp que, se señala, habría sido eliminada tras su muerte.

Fiscalía de Michoacán descarta carpeta de investigación contra Grecia Quiroz

El vicefiscal de Michoacán rechazó que exista una carpeta de investigación por algún delito en contra de Grecia Quiroz hasta el momento.

Sin embargo, el Movimiento del Sombrero sí tendría una línea de investigación tras la detención de Alexis Jesús “El Brilloso” por posibles vínculos financieros.

Alexis Jesús "El Brilloso" vinculado a proceso por homicidio de Carlos Manzo (Especial)

La Fiscalía no ha acreditado dichos vínculos ni mencionó posible relación con Carlos Manzo o la investigación de su asesinato, de la cual, reiteró, se agotarán todas las líneas posibles.