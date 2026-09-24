Grecia Quiroz habló con Omar García Harfuch para que sea el gobierno federal quienes reciban los celulares de Carlos Manzo, y así la Fiscalía General de la República (FGR) realice las investigaciones correspondientes.

“Hace tres días hablé con el secretario Omar García Harfuch, es con quien estamos haciendo la gestión”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa de Uruapan resaltó que no se niega a entregar los celulares de quien fue su esposo, ya que asegura que si hay alguien que quiere justicia por su homicidio, es ella.

Reiteró que es urgente que la FGR atraiga el caso debido a que la investigación por el homicidio de Carlos Manzo ha sido muy politizada y se ha denigrado su legado.

Grecia Quiroz acuerda con Omar García Harfuch la entrega de celulares de Carlos Manzo

Grecia Quiroz reveló que habló con Omar García Harfuch hace tres días para acordar la entrega de los celulares de Carlos Manzo y que la FGR sea quien realice las investigaciones.

Es urgente que la @FGRMexico atraiga el caso de Carlos Manzo.



Se está acordando con Omar García Harfuch entregar el celular para la extracción de información. pic.twitter.com/YnGCNbWAhZ — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 23, 2026

Grecia Quiroz resaltó que en ningún momento se ha opuesto a la entrega de celulares; sin embargo, más allá de hablar y señalar su inocencia, prefiere demostrarlo con pruebas y hechos.

Por lo que “el tema que traen tanto en las redes sociales” sobre los celulares de Carlos Manzo se está gestando para que sea el gobierno federal quienes revisen el contenido del o los dispositivos.

Insistió que, lejos de querer dar con la verdad, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán han derivado en lo que definió como chismes de lavadero, que han denigrado el legado de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz urge a la FGR a atraer investigación por homicidio de Carlos Manzo

Como parte de las declaraciones, Grecia Quiroz reiteró la urgencia de que la FGR atraiga la investigación de Carlos Manzo, ya que asegura la dependencia sería neutral en el caso.

Grecia Quiroz añadió que la Fiscalía de Michoacán ya politizó el tema del homicidio y para evitar denigrar a su familia, no responde a los señalamientos en su contra y se mantiene al margen.

Sin embargo, aseveró que el alejarse de las acusaciones y mantenerse respetuosa no significa que se dejará, ya que están denigrando al Movimiento del Sombrero por el que asesinaron a Carlos Manzo.