Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya, fue detenido durante la noche de este viernes 27 de febrero por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Querétaro.

De acuerdo con la información, Jorge Yáñez Polo está acusado de defraudación fiscal por 28 millones de pesos, derivado del incumplimiento del pago de impuestos entre 2014 y 2018.

Pero ¿quién es Jorge Yáñez Polo? Te decimos todo lo que se sabe del contador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que fue detenido por defraudación fiscal.

¿Quién es Jorge Yáñez Polo? (Especial)

¿Quién es Jorge Yáñez Polo?

Jorge Yáñez Polo fungió como contador personal y profesional de las empresas del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de su entonces esposa, Marielle Helene Eckes.

Propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., autoridades lo señalan como una pieza clave en la administración de las finanzas personales y de negocios de Emilio Lozoya durante el periodo 2014-2018.

¿Qué edad tiene Jorge Yáñez Polo?

Se desconoce la edad de Jorge Yáñez Polo.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Yáñez Polo?

Dado que la fecha de nacimiento de Jorge Yáñez Polo es desconocida, su signo también lo es.

¿Jorge Yáñez Polo está casado?

No hay información que confirme que Jorge Yáñez Polo esté casado.

Detienen a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya (Especial)

¿Jorge Yáñez Polo tiene hijos?

Los datos públicos no revelan si Jorge Yáñez Polo tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge Yáñez Polo?

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Jorge Yáñez Polo estudio la licenciatura como Contador Público en el Tecnológico de Monterrey, compus Estado de México.

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Yáñez Polo?

Jorge Yáñez Polo fue contador de las empresas vinculadas a Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes y operador de asuntos fiscales y empresariales del matrimonio.

La FGR acusó a Jorge Yáñez Polo de defraudación fiscal equiparada por más de 28 millones de pesos entre 2014 y 2018 por presuntamente declarar menores ingresos reales ante el fisco.

En septiembre de 2020 fue vinculado a proceso en una audiencia inicial, donde se le dictó prisión preventiva justificada, pero no se presentó voluntariamente para cumplirla.

Detienen a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya (Especial)

FGR detiene a Jorge Yáñez Polo en Querétaro

Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya, fue detenido durante la noche del viernes 27 de febrero durante un operativo en Querétaro por el presunto delito de defraudación fiscal.

Desde 2020, Jorge Yáñez Polo fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva como la medida cautelar durante una audiencia por videollamada, sin embargo, nunca se entregó.

Dado que el contador de Emilio Lozoya no se presentó, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en su contra; desde entonces, Jorge Yáñez Polo era prófugo de la justicia.

Tras su captura en Querétaro, Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya, será trasladado a CDMX para presentarse ante un juez que defina su situación jurídica por los delitos que se le acusan.