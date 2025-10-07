La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una fuerte advertencia sobre los vapeadores y cigarros electrónicos pues los consumen 15 millones de niños y adolescentes en el mundo.

Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, alertó que los vapeadores están alimentando una “nueva ola de adicción a la nicotina”.

Cigarros electrónicos (AP )

La OMS reportó que alrededor de 86 millones de personas en el mundo usan vapeadores y cigarros electrónicos, de los cuales, alrededor de 15 millones serían niños y adolescentes.

En su informe global sobre el consumo de tabaco, la OMS advirtió que 15 millones de niños y adolescentes de entre 13 y 15 años de edad usan vapeadores y esta cifra podría aumentar.

Según el reporte de la OMS, el riesgo promedio de que niños y adolescentes comiencen a usar vapeadores y cigarros electrónicos es nueve veces mayor que los adultos.

Pese a que los vapeadores son presentados como un sustituto menos perjudicial que el tabaco, la OMS reporta que en realidad están enganchando a los jóvenes a la nicotina a una edad más temprana.