La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una fuerte advertencia sobre los vapeadores y cigarros electrónicos pues los consumen 15 millones de niños y adolescentes en el mundo.
Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, alertó que los vapeadores están alimentando una “nueva ola de adicción a la nicotina”.
OMS alerta que 15 millones de niños y adolescentes en el mundo usan vapeadores
La OMS reportó que alrededor de 86 millones de personas en el mundo usan vapeadores y cigarros electrónicos, de los cuales, alrededor de 15 millones serían niños y adolescentes.
En su informe global sobre el consumo de tabaco, la OMS advirtió que 15 millones de niños y adolescentes de entre 13 y 15 años de edad usan vapeadores y esta cifra podría aumentar.
Según el reporte de la OMS, el riesgo promedio de que niños y adolescentes comiencen a usar vapeadores y cigarros electrónicos es nueve veces mayor que los adultos.
Pese a que los vapeadores son presentados como un sustituto menos perjudicial que el tabaco, la OMS reporta que en realidad están enganchando a los jóvenes a la nicotina a una edad más temprana.
“Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina. Están enganchando a los jóvenes a la nicotina a una edad más temprana y ponen en riesgo décadas de avances”.Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS