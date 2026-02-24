La Secretaría de Cultura dio a conocer el Circuito Nacional de Festivales por la Paz que recorrerán varios estados de la república mexicana con artistas que se presentarán gratis.
Así que aquí te presentamos la lista de artistas del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el género del evento en cada estado.
Baja California: Festival Territorios de Paz en Tijuana
El 21 de marzo de realizará el primer concierto masivo en Tijuana enfocado al regional mexicano.
Artistas:
CDMX: CENART
La Ciudad de México vivirá en el mes de marzo un festival de jazz gratuito que se enfocará en el talento de mujeres.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Oaxaca: Festival de la Primavera
En marzo en el Centro Histórico de Oaxaca se vivirá el Festival de la Primavera con un evento de banda tradicional.
Artistas:
- Aún sin anunciar
CDMX: Parcur
La CDMX cerrará el mes de marzo con un evento llamado Parcur dedicado al género del hip-hop.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Puebla: Feria de Puebla
Para el mes de abril, Puebla tendrá su feria con el género de electrónica.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Aguascalientes: Feria del lago
El estado de Aguascalientes tendrá su feria en abril, dedicada al pop, rock y la cumbia.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Estado de México: Concierto por la paz
En Ecatepec habrá un concierto en abril dedicado al ska y el rock urbano.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Tabasco: Festival de la cebra
Para mayo habrá concierto en Tabasco enfocado en el folclore y la música latinoamericana.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Tamaulipas: Festival de la Frontera Tamaulipeca
En Tamaulipas se realizará un festival de música norteña en el mes de mayo.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Morelos: Festival de mayo
En el mes de mayo de realizará en Morelos un festival enfocado en el rock, hip-hop, trap, ska y el reggae.
Artistas:
- Aún sin anunciar
Durango: Festival Corazón del Norte
Para junio habrá un festival en Durango que estará enfocado en el regional mexicano.
Artistas:
- Aún sin anunciar