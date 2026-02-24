La Secretaría de Cultura dio a conocer el Circuito Nacional de Festivales por la Paz que recorrerán varios estados de la república mexicana con artistas que se presentarán gratis.

Así que aquí te presentamos la lista de artistas del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el género del evento en cada estado.

Baja California: Festival Territorios de Paz en Tijuana

El 21 de marzo de realizará el primer concierto masivo en Tijuana enfocado al regional mexicano.

Artistas:

Carín León, cantante (Agencia México)

CDMX: CENART

La Ciudad de México vivirá en el mes de marzo un festival de jazz gratuito que se enfocará en el talento de mujeres.

Artistas:

Aún sin anunciar

Oaxaca: Festival de la Primavera

En marzo en el Centro Histórico de Oaxaca se vivirá el Festival de la Primavera con un evento de banda tradicional.

Artistas:

Aún sin anunciar

CDMX: Parcur

La CDMX cerrará el mes de marzo con un evento llamado Parcur dedicado al género del hip-hop.

Artistas:

Aún sin anunciar

Puebla: Feria de Puebla

Para el mes de abril, Puebla tendrá su feria con el género de electrónica.

Artistas:

Aún sin anunciar

Aguascalientes: Feria del lago

El estado de Aguascalientes tendrá su feria en abril, dedicada al pop, rock y la cumbia.

Artistas:

Aún sin anunciar

Estado de México: Concierto por la paz

En Ecatepec habrá un concierto en abril dedicado al ska y el rock urbano.

Artistas:

Aún sin anunciar

Tabasco: Festival de la cebra

Para mayo habrá concierto en Tabasco enfocado en el folclore y la música latinoamericana.

Artistas:

Aún sin anunciar

Tamaulipas: Festival de la Frontera Tamaulipeca

En Tamaulipas se realizará un festival de música norteña en el mes de mayo.

Artistas:

Aún sin anunciar

Morelos: Festival de mayo

En el mes de mayo de realizará en Morelos un festival enfocado en el rock, hip-hop, trap, ska y el reggae.

Artistas:

Aún sin anunciar

Durango: Festival Corazón del Norte

Para junio habrá un festival en Durango que estará enfocado en el regional mexicano.

Artistas: