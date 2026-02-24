La Secretaría de Cultura anunció que Carin León será el encargado de inaugurar el Circuito Nacional de Festivales con un concierto gratuito en Tijuana, como parte del Festival Territorio de Paz.

Carin León es reconocido por el gobierno de México por no hacer apología de la violencia

En la mañanera del pueblo del 24 de febrero de 2026, Claudia Curiel de Icaza compartió la serie de festivales que la Secretaría de Cultura prepara para recorrer todos los estados de la república mexicana.

Ante ello, anunció que Carin León formará parte del primer concierto en Tijuana llamado Festival Territorio de Paz enalteciendo que tiene éxito pese a no hacer apología de la violencia en sus canciones.

Por otra parte, recordó que Carin León también se presentará en Sphere en Las Vegas por siete días consecutivos, lo que abre camino a otros artistas mexicanos y latinos.

Asimismo, anteló que el concierto de Carin León en el festival de Tijuana dedicado al regional mexicano, será en el mes de marzo y totalmente gratuito.