Kenia López Rabadán ofreció disculpas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por el trato hostil que recibió durante su visita a México.

“Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamento profundamente la forma en que fue tratada en su visita a México, por algunos personajes que solo buscan dividir y violentar” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

En un mensaje en X, la diputada federal lamentó la actitud de ciertos sectores políticos que, dijo, promueven la confrontación y la división.

López Rabadán destacó los lazos históricos y culturales entre México y España, agradeció a Isabel Díaz Ayuso por defender la libertad y el humanismo, y la invitó a regresar “en tiempos mejores”, tras suspender su viaje por un supuesto boicot.

Kenia López Rabadán se disculpó con Isabel Díaz Ayuso y la invitó a regresar a México

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, respaldó a Isabel Díaz Ayuso tras su visita a México.

López Rabadán se disculpa con Díaz Ayuso y la invita a volver a México (@kenialopezr / X )

En su mensaje, Kenia López Rabadán condenó el trato que recibió Isabel Díaz Ayuso por parte de algunos personajes que acuso solo buscan dividir y violentar.

La panista advirtió que México no necesita más polarización y abogó por la unidad cultural frente a la polarización.

“El país no necesita polarización, mucho menos cuando estamos en medio de una inseguridad que lastima a millones de familias mexicanas” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

Kenia López Rabadán señaló que el pueblo mexicano es mucho más amable y generoso que las voces que promueven el odio y la división.

“Los mexicanos que acuden o viven en España son tratados con respeto y consideraciones, lamento profundamente que no haya existido reciprocidad. Pero esté usted segura que el pueblo de México es mucho más amable y generoso de lo que son algunas voces llenas de odio y de división” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

En su mensaje, Kenia López Rabadán destacó los lazos históricos y culturales entre México y España, al afirmar que ambas naciones comparten idioma, apellidos e historia.

“España está en nuestra sangre, en nuestro idioma y en nuestros apellidos, así como también lo está la historia prehispánica” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

También agradeció a la funcionaria española por defender la libertad, el humanismo y el respeto a la ley, así como por fortalecer el puente cultural entre ambos países.

“Estimada señora Isabel Díaz Ayuso, gracias por venir a México y defender lo que nos une: la libertad, el humanismo y el respeto a la Ley. Gracias por tender un puente cultural para compartir nuestra historia y nuestro futuro en común” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

Kenia López Rabadán invitó a Isabel Díaz Ayuso a volver a México “en tiempos mejores”.

“Estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese y sea tratada con la dignidad y el respeto que usted se merece y así como todas las personas que visiten nuestro México. Nos urge un país seguro y sin división” Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN

Isabel Díaz Ayuso termina su viaje en México antes de lo planeado

Isabel Díaz Ayuso decidió suspender el resto de su viaje en México y regresar a España alegando un “clima de boicot” por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por su parte la Secretaría de Gobernación negó cualquier obstrucción a sus actividades y señaló que en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas.

Destacó que el viaje de Isabel Díaz Ayuso por México se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza al gobierno.