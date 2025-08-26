La Comisión Permanente del Congreso discutirá el tema de posible traición a la patria en contra de Lilly Téllez y la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), aunque el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no se busca su desafuero.

Así lo dijo ante las peticiones reiteradas de Lilly Téllez de que el ejército de Estado Unidos intervenga en México, lo cual ha expresado en la televisión estadounidense.

Este tema se va a abordar en la sesión del miércoles 27 de agosto, la cual Gerardo Fernández Noroña adelantó será una “sesión dura”.

Y es que dijo, la de Lilly Téllez es una posición irresponsable que no se justifica como un supuesto comportamiento individual, ya que fue apoyada por personajes como Marko Cortés del PAN, Jorge Romero del PAN, Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Vamos a discutir a posicional de traición a la patria de la bancada de Acción Nacional / No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición, de franca traición a la patria y a los intereses del pueblo de México” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

Lilly Téllez será desenmascarada por pedir intervención del ejército de Estado Unidos: Gerardo Fernandez Noroña

Este miércoles se llevará a cabo la última sesión de la Comisión Permanente la cual terminaría con el tema de traición a la patria, aunque reconoció que no existe legislación que sancione y nadie puede ser castigado por “irresponsable” ni un senador reconvenido por lo que diga.

Es decir, que el tema de traición a la patria únicamente se abordará en debate para desenmascarar a Lilly Téllez y su bancada del PAN.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien debiera pedir un desafuero por un presunto delito, aunque no buscan eso porque reconoce no ha cometido delito alguno.

Gerardo Fernandez Noroña dijo que el fin de pedir la intervención de Estado Unidos en México por parte de Lilly Téllez, es para desestabilizar al actual gobierno y que ello ya se ha buscado en el pasado con gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso de Lilly Téllez dijo que la van a desenmascarar en público para que la ciudadania sepa lo que representa.

“Pueden decir lo que quieran, pero nosotros tenemos la obligación de desenmascararlos en un debate público” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

Además, se burló de que en otros momentos digan que están en contra de la militarización en México pero piden la incursión del ejercito de Estado Unidos para supuestamente salvar a la patria.

“Son simpáticos, dicen que están en contra de la militarización del país, y piden la intervención del ejército de Estados Unidos para salvar a la patria, por ello, va a ir a debate ese tema y habrá una fuerte agenda política” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

El presidente del Senado dijo que hay coordinación, intercambio de información y colaboración para enfrentar al crimen organizado entre México y Estado Unidos pero el nuestro es un país independiente y soberano.

Y es que recordó que la última vez que México recibió este tipo de ayuda “nos robaron 60 por ciento del territorio”.

Lilly Téllez es arropada por la bancada del PAN; señalan ataques a su libertad de expresión

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores expresó su solidaridad con la senadora Lilly Téllez y dijeron que ha sido atacada por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión.

También dijeron que ningún representante popular debería ser objeto de intimidación, censura y violencia verbal por expresar sus ideas ya sea en el debate publico o en el ejercicio de sus funciones legislativas.