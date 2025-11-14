El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Adán Augusto López, rechazó la petición de Gerardo Fernández Noroña de excluir a la bancada del PAN.

Esto en respuesta al escrito que envió Gerardo Fernández Noroña el miércoles 12 de noviembre, en el que denunciaba el comportamiento de la bancada del PAN.

“Entiendo la posición política de Gerardo, y más allá de que yo comparta o no su posición política, legalmente no podríamos hacer algo como lo que él está peticionando”. Adán Augusto López, senador de Morena

Adán Augusto López rechaza a Gerardo Fernández Noroña sobre denuncia contra el PAN

Desde el Senado, Adán Augusto López dio respuesta a petición de Gerardo Fernández Noroña ante su llamado contra el PAN; sin embargo, descartó que tenga facultades para excluir a la bancada de la Jucopo.

Adán Augusto López explicó que no es posible cumplir con la petición de Gerardo Fernández Noroña, ya que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala la representación plural.

En la misma se menciona que los grupos parlamentarios deben tener un representante (para el partido mayoritario dos) de la Jucopo, que en el caso del PAN sería Guadalupe Murguía.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, aclaró ante el comunicado de Gerardo Fernández Noroña que, no se puede marginar al #PAN de las sesiones de la #Jucopo.@senadomexicano@adan_augusto pic.twitter.com/wLE08DKWhJ — DanielEmilio Pacheco (@DEPACHECOS) November 13, 2025

Por lo mismo y de manera independiente a la posición política, Adán Augusto López no tiene facultades como presidente de la Jucopo para negarle al PAN u otro grupo, la participación en sesiones.

Adán Augusto López: Escenas del PAN en el Senado no van más allá

Sin embargo, medios también cuestionaron a Adán Augusto López sobre dicha decisión, ya que la queja de Gerardo Fernández Noroña fue definida como legítima ante acciones del PAN en el Senado.

Al respecto, Adán Augusto López señaló no le corresponde a él la civilidad de cada senador, sin embargo, las “escenas” que hace el PAN no van más allá de eso, del “bochorno”.

Por otra parte, Adán Augusto López señaló que correspondería a cada grupo parlamentario y su coordinador, a las tares por mantener la armonía, por lo que sería Ricardo Anaya quien tendría que responder.