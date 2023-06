México

¿Gerardo Fernández Noroña fuera de las elecciones 2024? No fue invitado a cena de AMLO con corcholatas, acusa

“No voy a donde no me invitan”, acusa Gerardo Fernández Noroña que no fue invitado a cena de AMLO con corcholatas, ¿estará fuera de las elecciones 2024?