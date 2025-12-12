La Generación Z convocó a otra marcha en la Ciudad de México (CDMX) para el 14 de diciembre, cuando los contingentes saldrán hacia el Zócalo para protestar contra el gobierno de Morena.

El movimiento de la Generación Z anunció en redes sociales que el próximo domingo se realizará una Marcha del Silencio en la CDMX; te decimos el horario y la ruta de la manifestación.

Marcha de la Generación Z del 14 de diciembre (Redes sociales)

Horario y ruta de la marcha de la Generación Z en CDMX

La marcha de la Generación Z está convocada para este domingo 14 de noviembre a las 10:30 a.m. y se dará una tolerancia de 30 minutos para que la manifestación salga en punto de las 11:00.

Asimismo, la cita para la marcha de la Generación Z será en el Ángel de la Independencia, desde donde saldrán rumbo al Zócalo; esta será la ruta:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de CDMX

En esta ocasión, el movimiento de la Generación Z señaló que habrá puntos de encuentro con personas y contingentes que lleguen tarde a la protestas, a los que solo se les esperará cinco minutos.

Los puntos de encuentro para la integración tardía son los siguientes:

Monumento a Cuitláhuac a las 11:25 horas

Fuente de la república, cerca del Caballito a las 12:00 horas