Daniela Toussaint es una de las detenidas en marcha de la Generación Z y hace 5 años acusó falsamente al cantante e influencer Mario Bautista de abuso sexual.

La joven Daniela Toussaint acudió a la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre de la Ciudad de México (CDMX), donde fue detenida y acusó ser golpeada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ahora desde redes sociales recuerdan que la joven estuvo involucrada hace 5 años en una denuncia contra Mario Bautista de abuso sexual en Acapulco, Guerrero de la que después se retractó.

Daniela Toussaint, detenida en marcha de la Generación Z, acusó falsamente a Mario Bautista de abuso sexual en 2020

A principios del año 2020, Daniela Toussaint junto con un grupo de jóvenes formaron parte de una acusación en contra del cantante Mario Bautista por abuso sexual.

De acuerdo con la supuesta denuncia Toussaint junto con las otras jóvenes fueron invitadas por Mario Bautista a una casa en Acapulco, Guerrero donde afirmaban haber sido narcotizadas y obligadas a cometer actos sexuales en su contra.

Pero la acusación dio un giro porque en ese tiempo el abogado que llevaba el caso, Alejandro Pineda decidió renunciar debido a que aseguraba que la joven lo presionó para continuar con la falsa denuncia y extorsionar a Mario Bautista.

Después de estos hechos, la joven Daniela Toussaint se retractó de manera parcial de la acusación en contra de Mario Bautista en abril 2020.

Aunque sostuvo que en esa casa de Acapulco, Guerrero sí sostuvo relaciones sexuales con un youtuber identificado como Sebastián Arango.

Luego de que su abogado se separó del caso, tras denunciar agresiones en su contra, además de asegurar que no trabajaría en un asunto donde se buscara extorsionar a una persona, la joven pidió una orden de restricción contra su ex defensor.