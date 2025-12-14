La nueva convocatoria a la marcha de la Generación Z del 14 de diciembre registra muy baja asistencia.

Poco antes de iniciar la marcha de la Generación Z en las inmediaciones del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX), se registra una baja afluencia de participantes hasta el momento.

👥📍 Comienzan a reunirse manifestantes de la marcha de la “Generación Z” en el Ángel de la Independencia, punto de concentración previo al inicio de la movilización.@hazelzamm pic.twitter.com/XzC10bpP17 — IMER Noticias (@IMER_Noticias) December 14, 2025

Incluso, comerciantes que esperaban con banderas de One Piece que hacen alusión al movimiento, no han vendido ni una sola, según reportes de redes sociales.

Fracaso total de la marcha de la generación z en el ángel de la independencia.

Vendedor de banderas comenta esto! pic.twitter.com/JUDqLv0Yi0 — Eli Tv Oficial (@elitvoficial) December 14, 2025

Esta nueva marcha de la Generación Z está convocada en su inicio a las 11 de la mañana del domingo 14 de diciembre, por lo que se espera que aún lleguen más personas.

Nota en desarrollo, en breve más información...