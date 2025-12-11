El 14 de diciembre se realizará la segunda marcha de los jóvenes de la Generación Z y ya se tienen confirmados algunos estados que participaran en la movilización, así como los horarios.
La del próximo domingo sería la segunda edición de la marcha de la Generación Z después de la del 15 de noviembre, que dejó un saldo de 40 policías lesionados y varios detenidos.
Los estados confirmados que participarán en la marcha de la Generación Z del 14 de diciembre
La Generación Z ha publicado en sus redes sociales los estados participantes y los horarios confirmados de las próximas movilizaciones del domingo 14 de diciembre y son los siguientes:
- Guadalajara, Jalisco a las 15:00 horas: De la Glorieta de los Desaparecidos hacia Plaza Liberación
- Cuernavaca, Morelos a las 11:00 horas: De la Iglesia del Calvario a la Plaza de Armas
- La Paz, Baja California Sur a las 18:00 horas: Del Edificio de Gobierno al Muelle Fiscal
- Chihuahua, Chihuahua a las 10:00 horas: De la Glorieta de Pancho Villa a Plaza del Ángel
- Durango a las 14:00 horas: Del Templo de Santa Ana al Congreso del Estado
- Aguascalientes a las 12:00 horas: Del Fico13 (3 centurias) a Exedra (Plaza de Armas)
- Los Cabos, Baja California Sur a las 18:00 horas: De Amelia Wilkes hacia la Delegación
- Chetumal, Quintana Roo a las 17:00 horas: Del Museo de la Cultura Maya al Palacio de Gobierno
- Ciudad de México a las 11:00 horas: Del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX
- Puerto Vallarta, Jalisco, a las 10:30 horas: Del Frente al Sheraton hacia los arcos del Malecón
- Morelia, Michoacán a las 11:00 horas: Del Monumento a Lázaro Cárdenas al Congreso del Estado