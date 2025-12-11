El 14 de diciembre se realizará la segunda marcha de los jóvenes de la Generación Z y ya se tienen confirmados algunos estados que participaran en la movilización, así como los horarios.

La del próximo domingo sería la segunda edición de la marcha de la Generación Z después de la del 15 de noviembre, que dejó un saldo de 40 policías lesionados y varios detenidos.

Enfrentamientos entre personas que participaron en la llamada Marcha de la Generación Z y policías capitalinos frente a Palacio Nacional (Iván Stephens)

Los estados confirmados que participarán en la marcha de la Generación Z del 14 de diciembre

La Generación Z ha publicado en sus redes sociales los estados participantes y los horarios confirmados de las próximas movilizaciones del domingo 14 de diciembre y son los siguientes: