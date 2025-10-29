Ismael García Cabeza de Vaca, diputado local del PAN, dio a conocer que denunció al gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal.

Según señaló el legislador Ismael García Cabeza de Vaca, sus acusaciones contra el mandatario serían por el presunto desvío de recursos para becas en el estado de Tamaulipas.

Pero, ¿quién es Ismael García Cabeza de Vaca? Esto sabemos acerca del diputado local del PAN en Tamaulipas.

¿Quién es Ismael García Cabeza de Vaca?

Ismael García Cabeza de Vaca es un político mexicano, originario del estado de Tamaulipas. Es actual diputado local en su entidad de origen por el Partido Acción Nacional (PAN).

Además, entre sus lazos familiares, destaca que es hermano del conocido exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

¿Qué edad tiene Ismael García Cabeza de Vaca?

Ismael García Cabeza de Vaca nació el 4 de noviembre de 1972, por lo que este 2025 cumplirá 53 años de edad.

¿Ismael García Cabeza de Vaca está casado?

Ismael García Cabeza de Vaca sí se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Ismael García Cabeza de Vaca?

Ismael García Cabeza de Vaca nació un 4 de noviembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Escorpio.

¿Ismael García Cabeza de Vaca tiene hijos?

Ismael García Cabeza de Vaca sí tiene hijos.

¿Qué estudió Ismael García Cabeza de Vaca?

Ismael García Cabeza de Vaca es Licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Texas-Pan American, ubicada en Edinburg, Texas, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Ismael García Cabeza de Vaca?

Ismael García Cabeza de Vaca ha desempeñado diversos cargos durante su trayectoria política; entre ellos:

regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.

candidato a diputado federal en 2015.

Secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas.

senador durante la LXIV Legislatura

Ismael García Cabeza de Vaca? Diputado del PAN

Ismael García Cabeza de Vaca presentó una denuncia contra el gobernador Américo Villareal, acusando desvío de recursos para becas en el estado de Tamaulipas.

Según señaló Ismael García Cabeza de Vaca, el gobierno de Américo Villarreal desvió durante 2024 en Tamaulipas presupuesto destinado a becas para:

Docentes con hijos con discapacidad

Estudiantes

Maestras jefas de familia

Esto tras revelarse una publicación de Animal Político, en donde se señaló que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desviaron 4.6 millones de pesos del presupuesto.