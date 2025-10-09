La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; revisarán su orden de aprehensión.

La Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción (SFA) fue presentada por la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Garcia Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por la cual, hay una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca que fue girada desde octubre de 2022, días después de que dejara el cargo en Tamaulipas.

SCJN revisará orden de aprehensión contra Francisco García de Vaca

Fue durante la sesión del miércoles 8 de octubre que con una mayoría de 5 votos, la SCJN decidió atraer el caso de Francisco García Cabeza de Vaca como solicitó la FGR y revisará su orden de aprehensión.

Aunque los ministros no se posicionaron en debate sobre el SFA 607/2025 con referencia al Amparo en Revisión 54/2024 promovido por Francisco Garcia Cabeza de Vaca, así quedó la votación:

A favor:

Loretta Ortiz

Lenia Batres

Estela Ríos González

Irene Herrerías Guerra

Irving Espinosa Betanzo

En contra:

Hugo Aguilar

Arístides Guerrero

Yasmín Esquivel

Giovanni Figueroa Mejía

Por lo mismo, la revisión del amparo interpuesto por Francisco García Cabeza de Vaca será turnado a un ministro para debatir y votar sobre la presunta ilegalidad de su orden de aprehensión.

Dicho amparo ya había sido concedido en dos diferentes ocasiones, agosto y noviembre de 2023; en las cuales, distintos juzgados otorgaron protección a Francisco García Cabeza de Vaca.