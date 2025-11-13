El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa haciendo uso de recursos públicos para pagar su protección en Estados Unidos, según denunció el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

En entrevista para medios, señaló que la protección personal y familiar a Francisco García Cabeza de Vaca le cuesta actualmente al erario la cantidad de 1 millón 750 mil pesos mensuales.

Tomando en cuenta que Francisco García Cabeza de Vaca se otorgó así mismo la protección personal en septiembre del 2022, se estima que, a la fecha, le ha costado al erario más de 63 millones de pesos.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados)

Francisco García Cabeza de Vaca ha utilizado amparos para beneficiarse de recursos públicos, denuncia Gutiérrez Luna

Sobre la protección de Francisco García Cabeza de Vaca en Estados Unidos, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que es inadmisible gastar en un “prófugo de la justicia”.

Lo anterior, porque Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuenta actualmente con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una ficha roja por parte de la Interpol.

“El exgobernador de Tamaulipas continúa beneficiándose del erario público al mantener a su servicio un costoso esquema de seguridad personal que él mismo se otorgó antes de concluir su mandato” Sergio Gutiérrez Luna

Gutiérrez Luna explicó que, en 2022, el entonces gobernador se autoasignó 36 policías estatales, que en su momento pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), así como:

36 armas de fuego

3 vehículos blindados

En ese sentido, Gutiérrez Luna recordó que Francisco García Cabeza de Vaca se ha amparado una y otra vez, siendo protegido por jueces federales de Reynosa para continuar con su protección en Estados Unidos.