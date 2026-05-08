El ex juez Juan Fernando Alvarado, quien habría otorgado una red de amparos al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso por favorecerlo de manera irregular.

Fue un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, quien dictó auto de vinculación a proceso por la causa penal 45/2026, derivado de diversas resoluciones emitidas en 2024.

Ese mismo año, el entonces juez Séptimo de Distrito fue suspendido de sus labores como juez, tras resoluciones que favorecían a Francisco García Cabeza de Vaca, como la suspensión de órdenes de aprehensión.

Desde febrero 2026, el juez fue inhabilitado de sus funciones, por faltas graves en el ejercicio jurisdiccional, aunque el lleva bajo investigación desde hace dos años.

Juez ligado a caso Francisco García Cabeza de Vaca es vinculado a proceso (Redes sociales)

Juez ligado a caso Francisco García Cabeza de Vaca es vinculado a proceso por red de amparos

Juan Fernando Alvarado, ex juez que está ligado a caso Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso por el delito contra la administración de justicia, ante los amparos otorgados al ex gobernador.

Fue el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco quien determinó, hay elementos suficientes para procesarlo por dicho delito.

Esto con referencia al juicio de amparo 417/2024 del caso de Francisco García Cabeza de Vaca, que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a registrarlo como candidato plurinominal.

Sin embargo, en dichas elecciones 2024, Francisco García Cabeza de Vaca contaba con una orden de aprehensión, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tras la decisión del juez Juan Fernando Alvarado López, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y comenzaron otras averiguaciones por los diversos amparos otorgados.

Juez Juan Fernando Alvarado López tiene otras acusaciones ligadas a García Cabeza de Vaca

El Consejo de la Judicatura Federal comenzó con las investigaciones contra el ex juez Juan Fernando Alvarado López en 2024, sin embargo, la consejera jurídica de Tamaulipas señaló que había otras acusaciones en su contra.

De acuerdo con Tania Contreras López, el juez ligado a Francisco García Cabeza de Vaca tenía denuncias penales por parte de los partidos por intervención política-electoral.

Asimismo, es señalado por obstruir a la FGR ante las suspensiones a los procesos penales contra Francisco García Cabeza de Vaca y en general, de desempeño irregular por ignorar precedentes obligatorios.