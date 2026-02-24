El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuestionó la legalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ante nuevo fallo en contra; le revocaron su amparo.

En sesión ordinaria este martes 24 de febrero, la SCJN resolvió el amparo 435/2025 a cargo de la ministra Lenia Batres, que evitaba la detención de Francisco García Cabeza de Vaca por lo que deberá ejecutarse.

Francisco García Cabeza de Vaca cuestiona fallo en contra de la SCJN; niega imputación

Tras dicho fallo, Francisco García Cabeza de Vaca respondió a la SCJN, ya que asevera, perdió la autonomía y actualmente es un instrumento para la persecución en su contra, como sería su caso.

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que acudirá a cualquier instancia desde Estados Unidos, ya que su situación jurídica no estaría resuelta y no se le ha imputado ningún delito.

Francisco García Cabeza de Vaca arremete contra SCJN por fallo en contra (Captura de pantalla)

Sin embargo, también arremetió contra la SCJN que atrajo su caso pese estar resuelto, pero con la reforma al Poder Judicial se sometió a la justicia para realizar procesos jurídicos contra denunciantes.

Asevera tras presionar y empujar, se llevó trazó una ruta para que su caso fuera tomado por la nueva SCJN, electa con acordeones, que avanzó con el mismo para derivar en una sentencia “a modo”.

Añadió en este tenor que la sentencia de este martes 24 de febrero confirmaría que a la SCJN no le interesa la justicia, sino perseguir a un opositor, el cual denunció el huachicol fiscal en 2019.

Este señalamiento ya había sido mencionado por el exgobernador, quien afirma que desde entonces comenzaron las amenazas y las presiones, pese a que seis años después se descubrió el desfalco.

SCJN emite fallo contra Francisco García Cabeza de Vaca; revoca amparo que evitaba su detención

Por otra parte, la SCJN votó con unanimidad que el amparo que evitaba la detención de Francisco García Cabeza de Vaca fuera revocada y que la Fiscalía General de la República la ejecutara.

Acorde con la SCJN, los argumentos de la FGR son fundados y suficientes, para revocar el amparo que otorgó un juez de control, quien habría realizado funciones que no corresponden.

Lenia Batres había señalado en su propuesta revocar la sentencia, sin embargo, el resto de ministros mostraron su desacuerdo porque sustituiría al juez natural.

Francisco García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.