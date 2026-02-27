El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al sostener que el caso en su contra ya había sido resuelto en su totalidad y que no existen elementos jurídicos suficientes para mantener nuevas imputaciones.

El partido también recordó que las otras dos personas que inicialmente fueron señaladas en este asunto fueron absueltas, lo que, afirmó, confirma la falta de sustento legal en las acusaciones.

PAN acusa persecución política contra García Cabeza de Vaca

Acción Nacional calificó la reapertura del caso como un acto de persecución política y aseguró que su reactivación carece de fundamento jurídico.

Según el posicionamiento, la medida sería una represalia directa por las denuncias realizadas sobre el llamado “huachicol fiscal”, las cuales fueron presentadas ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El PAN sostuvo que esta situación confirma un presunto uso faccioso de las instituciones para castigar a quienes resultan incómodos para el poder, y cuestionó que se tomen decisiones de alto impacto con lo que calificó como una preocupante falta de sustento técnico.

Asimismo, señaló que durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que la votación fue unánime, ninguno de los ministros respaldó los argumentos expuestos en favor del exmandatario, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en el planteamiento jurídico.

Acción Nacional advirtió que la utilización del aparato del Estado para intimidar, desacreditar o perseguir a opositores representa una amenaza para la democracia. El partido advirtió que, si actualmente se afectan los derechos de un exgobernador, en el futuro podría ocurrir lo mismo con cualquier ciudadano que ejerza su libertad de expresión o presente denuncias, independientemente de su filiación partidista.

Finalmente, el PAN reiteró que continuará denunciando lo que considera injusticias contra ciudadanos por expresar posturas distintas al oficialismo, e insistió en que las autoridades deberían concentrarse en atender las denuncias de fondo.